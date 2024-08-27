Страна и люди
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Страна и люди

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Восточная Германия ощутила нехватку ушедших на Украину денег

Восточная Германия ощутила нехватку ушедших на Украину денег

Немецкая оппозиция на местных выборах выступает против помощи Украине @ imago-images/Global Look Press Tекст: Евгений Поздняков Немецкие политики начали открыто выступать против оказания помощи Украине.

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