Забвение не грозит: подражал ли Ильинский Чарли Чаплину

125 лет назад, 24 июля 1901 года (н. ст.), родился Игорь Ильинский. Многим из тех, кто любит «Волгу-Волгу», наверняка памятны слова вступительной песенки: «Вот Бывалов перед вами, / Бюрократ он исполинский.