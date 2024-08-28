Не запрещали, значит можно. Российские операторы начали ускорять YouTube, поскольку запрета не было

https://www.ixbt.com/news/2024/08/28/ne-zapreshali-znachit-m. Некоторые российские операторы связи начали устанавливать технические решения, которые делают YouTube доступным и ускоряют сервис, о чем сообщает «Коммерсантъ».
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