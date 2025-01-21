Президент Трамп отменил указ Байдена об искусственном интеллекте

В первый же день своего пребывания в должности президент Дональд Трамп отменил указ от 2023 года, подписанный бывшим президентом Джо Байденом, который был направлен на снижение потенциальных рисков, связанных с искусственным интеллектом, для потребителей, работников и национальной безопасности.