Удар по кошельку: в квитанции ЖКХ может появиться новая графа

Госдума России предлагает поставить за счет жильцов многоэтажек газоанализаторы.В недрах федерального парламента созрел новый законопроект – изменить тарифы на ЖКУ и добавить в квитанции новую графу для оплаты стоимости газоанализаторов и их установки.