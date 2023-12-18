Удар по кошельку: в квитанции ЖКХ может появиться новая графа

Госдума России предлагает поставить за счет жильцов многоэтажек газоанализаторы.В недрах федерального парламента созрел новый законопроект – изменить тарифы на ЖКУ и добавить в квитанции новую графу для оплаты стоимости газоанализаторов и их установки.
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