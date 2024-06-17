Мурешан: Переговорный процесс ускорит интеграцию Молдовы в ЕС

Сам по себе переговорный процесс хорош тем, что ускорит интеграцию Молдовы в Европейский союз. Люди будут ощущать конкретные преимущества интеграции на протяжении всего переговорного процесса, а не только во время фактического присоединения.
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