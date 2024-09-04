Делегация Иркутской области участвует в Восточном экономическом форуме

Делегация Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым участвует в IX Восточном экономическом форуме, который проходит с 3 по 5 сентября на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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