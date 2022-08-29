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Не захотела: Джоан Роулинг объяснила свое отсутствие в праздничном эпизоде «Гарри Поттера»

Не захотела: Джоан Роулинг объяснила свое отсутствие в праздничном эпизоде «Гарри Поттера»

Писательница сама отказалась от съемок в шоу. Джоан Роулинг Hubert Boesl/dpa/globallookpress.comДжоан Роулинг заявила, что сама отказалась от предложения сняться в специальном рождественском эпизоде, который был посвящен 20-летию «Гарри Поттера».

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