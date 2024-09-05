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Харьков встретился с русским «Громом-Э1»: что известно о супергибриде бомбы и ракеты

Харьков встретился с русским «Громом-Э1»: что известно о супергибриде бомбы и ракеты

684 прочтения Сегодня Почему об ударе новым оружием Москвы авиационной управляемой ракетой «Гром-Э1», которая напугала ВСУ, молчат западные СМИ — в материале Life.

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