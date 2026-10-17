Провал ядерного разоружения в 1990‑е годы был результатом сознательного выбора или случайностью? Почему американские элиты восприняли окончание холодной войны как угрозу своему образу жизни? Как расширение НАТО на восток стало результатом лоббистского давления, а не реакции на угрозы? И почему европейские левые превратились из антивоенной силы в.
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