Про­вал ядер­но­го разору­же­ния в 1990‑е годы был резуль­та­том созна­тель­но­го выбо­ра или слу­чай­но­стью? Поче­му аме­ри­кан­ские эли­ты вос­при­ня­ли окон­ча­ние холод­ной вой­ны как угро­зу сво­е­му обра­зу жиз­ни? Как рас­ши­ре­ние НАТО на восток ста­ло резуль­та­том лоб­бист­ско­го дав­ле­ния, а не реак­ции на угро­зы? И поче­му евро­пей­ские левые пре­вра­ти­лись из анти­во­ен­ной силы в.