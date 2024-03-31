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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Лунный денежный календарь на апрель 2024 года

Когда можно брать кредиты, покупать недвижимость, пересчитывать деньги и другие советы по личному бюджету Весна! Хочется чего-нибудь новенького: впечатлений, покупок, подарков… И побольше! И тут-то всем на помощь придет наш лунный денежный календарь.

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