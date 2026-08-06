Мастер-класс от идиота

Между Бразилией и Аргентиной стремительно развивается дипломатический скандал Фото: BUENOS AIRES TIMES Бразилия потребовала от посла Аргентины покинуть страну в связи с неоднократными оскорблениями, которые нанес президент Аргентины Хавьер Милей бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве (в народе – просто Лула).