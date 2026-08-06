НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

90 подписчиков

Мастер-класс от идиота

Мастер-класс от идиота

Между Бразилией и Аргентиной стремительно развивается дипломатический скандал Фото: BUENOS AIRES TIMES Бразилия потребовала от посла Аргентины покинуть страну в связи с неоднократными оскорблениями, которые нанес президент Аргентины Хавьер Милей бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве (в народе – просто Лула).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии