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  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Сколько нужно зарабатывать для одобрения ипотеки на новостройку в Москве

Сколько нужно зарабатывать для одобрения ипотеки на новостройку в Москве

Для ипотеки на бюджетную новостройку в Москве нужны доходы от 430 тыс. рублей С апреля 2025 года рыночную ипотеку на среднюю квартиру в типовой столичной новостройке одобрят тем, кто зарабатывает примерно 430 тыс.

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