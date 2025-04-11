Сколько нужно зарабатывать для одобрения ипотеки на новостройку в Москве

Для ипотеки на бюджетную новостройку в Москве нужны доходы от 430 тыс. рублей С апреля 2025 года рыночную ипотеку на среднюю квартиру в типовой столичной новостройке одобрят тем, кто зарабатывает примерно 430 тыс.