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Петербургский дневник

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Певцы и музыканты: кого чаще всего цитировали СМИ в 2024 году

Певцы и музыканты: кого чаще всего цитировали СМИ в 2024 году

Исследование провели издание «Петербургский дневник» и аналитическая система «Медиалогия» Автор-исполнитель Александр Розенбаум стал самым упоминаемым в медиа среди петербургских певцов и музыкантов: его имя появлялось в СМИ в 2024 году 6309 раз, следует из исследования «Медиалогии» и «Петербургского дневника».

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