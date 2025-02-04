Певцы и музыканты: кого чаще всего цитировали СМИ в 2024 году

Исследование провели издание «Петербургский дневник» и аналитическая система «Медиалогия» Автор-исполнитель Александр Розенбаум стал самым упоминаемым в медиа среди петербургских певцов и музыкантов: его имя появлялось в СМИ в 2024 году 6309 раз, следует из исследования «Медиалогии» и «Петербургского дневника».