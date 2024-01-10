Мацуно: сегодня на Окинаве начнется строительство новой военной базы США

Сегодня, 10 января, на Окинаве начнется возведение новой военной базы Соединенных Штатов. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии