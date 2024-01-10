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Мацуно: сегодня на Окинаве начнется строительство новой военной базы США

Мацуно: сегодня на Окинаве начнется строительство новой военной базы США

Сегодня, 10 января, на Окинаве начнется возведение новой военной базы Соединенных Штатов. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

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Россиянин
Самураи стали в третью позу ЗЮ и широко раздвинули булки. Стыдоба.
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