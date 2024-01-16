Какой сегодня праздник: 17 января

Сегодня, 17 января, во всём мире отмечается День детских изобретений. Знаете ли вы, что объединяет водные лыжи, меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке и шрифт Брайля? Да, все эти очевидные сегодня предметы были изобретены детьми.