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Мировое обозрение

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Трагедия Георгия Гапона

Трагедия Георгия Гапона

В. Коссак. «Кровавое воскресенье», 1905 г. В предыдущей статье было рассказано о происхождении и молодости Георгия Аполлоновича Гапона, который быстро прошел путь от скромного выпускника Полтавской духовной семинарии до лидера рабочих Петербурга.

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