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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ильназ Мухамедзянов: «Сказал Каминскому, что на меня на централизованную подготовку лучше не рассчитывать, потому что у меня появился сын»

— Почему тебя нет в списке спортсменов на централизованную подготовку в сборной? — Во‑первых, у каждого тренера, у руководства есть своя концепция подготовки, поэтому я не вижу ничего такого в том, что меня не взяли.

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