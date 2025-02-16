Батюшка о Масленице: Сжигаешь чучело или просишь у Бога прощения?

Масленичная неделя – это не время для того, чтобы объедаться блинами и жечь чучело. В это время православные должны готовиться к Великому посту, отказаться от мяса, ходить в храм и просить прощения у близких, чтобы войти в пост с чистой душой.
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