ВС РФ уничтожили два «Страйкера» огнем из ПТРК «Корнет»

Видео :https://vk.com/video-31371206_456269869 Российские подразделения на ореховском направлении (Запорожский фронт) поразили два американских бронетранспортера M1256 Stryker огнем из противотанкового ракетного комплекса «Корнет».
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