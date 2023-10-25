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Несекретные материалы

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ВС РФ уничтожили два «Страйкера» огнем из ПТРК «Корнет»

ВС РФ уничтожили два «Страйкера» огнем из ПТРК «Корнет»

Видео :https://vk.com/video-31371206_456269869                     Российские подразделения на ореховском направлении (Запорожский фронт) поразили два американских бронетранспортера M1256 Stryker огнем из противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

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