Bloomberg: Израиль запросил США о дополнительной военной помощи

REUTERS/Hannah McKay Израильское руководство обратилось к властям США с просьбой о дополнительных поставках боеприпасов для танков и боевых машин, сообщило агентство Bloomberg 19 апреля со ссылкой на информированные источники.
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