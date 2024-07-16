🇷🇺🇺🇦🇺🇸 Рыбарь поднимает тему о возможном прорыве Киевской ГЭС, о котором в последнее время вдруг заговорили украинцы.
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🇷🇺🇺🇦🇺🇸 Рыбарь поднимает тему о возможном прорыве Киевской ГЭС, о котором в последнее время вдруг заговорили украинцы.
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