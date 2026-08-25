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Газета.ру

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В Канаде заявили, что "Рейгана тошнило бы" от торговой политики Трампа

В Канаде заявили, что "Рейгана тошнило бы" от торговой политики Трампа

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Дуг Форд заявил, что бывшего президента США, республиканца Рональда Рейгана, чей портрет висит в Овальном кабинете, «тошнило бы» от торговой политики действующего американского лидера Дональда Трампа.

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