Командир Виноградов назвал Анновку прямой дорогой на Краматорск

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Анновка в ДНР открывает российским войскам дорогу на Краматорск, рассказал ТАСС командир ударной роты батальона беспилотных систем 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск "Центр" Алексей Виноградов.
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