При ударе Израиля по колонне машин скорой помощи убиты 15 человек

Фото: Anas al-Shareef / Reuters Сегодня 05:30 Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило о 15 погибших и более чем 60 раненых в результате авиаудара израильских военных по колонне машин скорой помощи у центральной больницы «Аль-Шифа».