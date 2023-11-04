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При ударе Израиля по колонне машин скорой помощи убиты 15 человек

При ударе Израиля по колонне машин скорой помощи убиты 15 человек

Фото: Anas al-Shareef / Reuters  Сегодня 05:30 Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило о 15 погибших и более чем 60 раненых в результате авиаудара израильских военных по колонне машин скорой помощи у центральной больницы «Аль-Шифа».

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Комментарии
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Лев Добрый
ЦАХАЛ - фашистская структура, Соловьёв, это армия обороны твоего народа, что ты сейчас думаешь про это? 👀😱😜👈
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