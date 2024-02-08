В России резко подскочило количество запретов на выезд должникам

По итогам прошлого года российские пограничники располагали шесть с половиной миллионами постановлений о запрете на выезд за пределы страны гражданам, на которые в силу имеющихся тех или иных долгов были оформлены соответствующие постановления, инормирует rbc.
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