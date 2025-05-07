Градоначальник поручил усилить борьбу с мусором в Смоленске

Глава города получает множество жалоб от смолян на стихийно образующиеся на площадках для сбора ТКО свалки Мэр Александр Новиков дал поручение активизировать вывоз твёрдых коммунальных отходов с улиц Смоленска.
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