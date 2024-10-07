БПЛА на солнечных батареях Horus A поднялся в воздух

Влад Владимиров

Как всем известно, но чем больше шкаф, тем он несомненно там будет громче , как говорят в народе, падать...))) Подобные понты пиндосов не стоят ни фига. Солнечные панели-это, конечно, увлекательно, но не на войне, однако...