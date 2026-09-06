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Motorola показала Moto Snap — магнитную беспроводную зарядку мощностью до 30 Вт

Motorola показала Moto Snap — магнитную беспроводную зарядку мощностью до 30 Вт

Компактное устройство поддерживает Qi2.2 и заряжает другие смартфоны при 25 Вт Motorola представила на выставке IFA 2026 беспроводное зарядное устройство Moto Snap.

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