Осеннее черенкование роз

Тот, кто пропустил время летнего черенкования роз, обязательно должен попробовать осенний способ черенкования, который является не менее эффективным.
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