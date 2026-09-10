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Регионы России

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«Оренбург» подписал защищников из Беларуси и Португалии

«Оренбург» подписал защищников из Беларуси и Португалии

Футбольный клуб «Оренбург» официально объявил о подписании контрактов с двумя защитниками — 21-летним белорусским игроком Антоном Лукашовым и 27-летним португальцем Жоау Эйрой Силвой.

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