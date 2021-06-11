В Красноярском крае завершился второй этап совместного учения подразделений спецназа России и Узбекистана

По условиям этапа учения военнослужащим предстояло скрытно выдвинуться в назначенный район, организовать базовый лагерь в тылу условного противника и осуществить подготовку к диверсионно-разведывательным действиям.
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