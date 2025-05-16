В Екатеринбурге раскрыта серийная воровка, прятавшая товары в детской коляске

В Екатеринбурге при содействии Росгвардии была задержана женщина, подозреваемая в серии краж из гипермаркета на улице Академика Сахарова, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии Свердловской области.
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