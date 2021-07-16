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Силуанов: исполнение бюджетов регионов говорит о стабилизации экономической ситуации

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Исполнение консолидированных бюджетов субъектов РФ свидетельствует о стабилизации экономической ситуации в стране и росте доходов, говорится в материалах на сайте Минфина со ссылкой на главу министерства Антона Силуанова.

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