В Латвии устанавливается режим общественного авторитаризма

Латвия постепенно, но неуклонно движется в сторону так почитаемых националистами «золотых времён» Карлиса Ульманиса (латвийского диктатора, который в 1934 году совершил военный переворот, запретил партии, разогнал парламент и ввёл цензуру СМИ.