В Латвии устанавливается режим общественного авторитаризма

Латвия постепенно, но неуклонно движется в сторону так почитаемых националистами «золотых времён» Карлиса Ульманиса (латвийского диктатора, который в 1934 году совершил военный переворот, запретил партии, разогнал парламент и ввёл цензуру СМИ.
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