«Ростелеком» и министерства объединяют 40 вузов для подготовки ИТ-специалистов

«Ростелеком» выступит соорганизатором третьей всероссийской конференции «Стратегии сотрудничества: вузы, индустриальные компании и государство в подготовке ИТ-специалистов» вместе с Минобрнауки, Минцифры и Правительством Москвы.
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