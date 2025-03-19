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Полиция Севастополя задержала мужчину за призывы к терроризму

Полиция Севастополя задержала мужчину за призывы к терроризму

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали мужчину, который призывал вступить в запрещенные в РФ террористические организации «Легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» (РДК).

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