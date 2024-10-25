Пока топовый Core Ultra 9 285K провалился в играх, Ryzen 7 9800X3D обещает быть самым мощным игровым процессором на рынке

Похоже, новым королём игровых процессоров действительно будет Ryzen 7 9800X3D. фото: Videocardz В Сеть попал текст из официальной презентации, где указано, что новинка будет примерно на 8% быстрее Ryzen 7 7800X3D, который сейчас является самым производительным игровым CPU.