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Пронедра

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Один секрет от цветоводов и вся герань будет усыпана «шапками» даже в январе

Один секрет от цветоводов и вся герань будет усыпана «шапками» даже в январе

Один секрет от цветоводов и вся герань будет усыпана «шапками» даже в январе Юлия ЧелкановаГерань, или пеларгония, — растение, которое способно радовать яркими красками даже в холодные месяцы.

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