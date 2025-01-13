Землетрясение на Кубани: новые толчки – что известно к этому часу?

Согласно данным Европейского сейсмологического центра, подземные толчки произошли 12 января в 17:49. Эпицентр находился в море на глубине девяти километров, в 73 километрах от Керчи и в 60 километрах от Тамани.
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