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Землетрясение на Кубани: новые толчки – что известно к этому часу?

Землетрясение на Кубани: новые толчки – что известно к этому часу?

Согласно данным Европейского сейсмологического центра, подземные толчки произошли 12 января в 17:49. Эпицентр находился в море на глубине девяти километров, в 73 километрах от Керчи и в 60 километрах от Тамани.

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