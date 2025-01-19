В Красноярском крае за год реконструировали 9 мостов

КРАСНОЯРСК, 19 января, ФедералПресс. В Красноярском крае за ушедший год прошел ремонт десяти мостов. Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», рассказали в региональном правительстве.
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