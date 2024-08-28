Повторили подвиг Брестской крепости: российские бойцы две недели в окружении сдерживали наступление противника в Курской области

Александр КОЦ 143,3K прочтений Вчера Военкор KP.RU Александр Коц встретился с бойцами, которые с первого дня вторжения ВСУ в регион сдерживали наступление врага, сделав из стен колонии в Малой Локне неприступный бастион.
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