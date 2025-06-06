Алаудинов: новая стратегия ВС РФ позволяет избежать штурма крупных городов

МОСКВА, 6 июня, ФедералПресс. Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов заявил, что в ходе СВО на Украине российскими войсками была выработана новая стратегия, позволяющая избежать штурма крупных городов, что часто приводит к ненужным потерям.
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