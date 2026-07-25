Чем пахнет ночной кошмар: «Русские готовят массированный удар, вырубят всё — и Киев утонет в фекалиях» «Герани Сикер» теперь видят всю укро-ПВО в столице как ладони и уничтожают мгновенно «Свободная Пресса» продолжает хронику ударов возмездия, акцентируя внимание на наиболее важных деталях демилитаризации вражеских тылов.
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