У посольства России в Болгарии нет данных об аресте российского гражданина

В посольстве России в Болгарии не смоли ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения местных СМИ об аресте в Варне российского гражданина по запросу Интерпола<strong>В посольстве России в Болгарии не смоли ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения местных СМИ об аресте в Варне российского гражданина по запросу Интерпола.
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