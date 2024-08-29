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У посольства России в Болгарии нет данных об аресте российского гражданина

У посольства России в Болгарии нет данных об аресте российского гражданина

В посольстве России в Болгарии не смоли ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения местных СМИ об аресте в Варне российского гражданина по запросу Интерпола<strong>В посольстве России в Болгарии не смоли ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения местных СМИ об аресте в Варне российского гражданина по запросу Интерпола.

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