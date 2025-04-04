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Петербургский дневник

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ВДВ ликвидировали наблюдательный пункт ВСУ в Курской области

ВДВ ликвидировали наблюдательный пункт ВСУ в Курской области

Также был уничтожен склад со снарядами Артиллеристы-десантники ликвидировали наблюдательный пункт и полевой склад боеприпасов украинской армии в Курской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

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