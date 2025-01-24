В Ярославле «Студенческий десант» побывал в гостях у сотрудников транспортной полиции

Сотрудники Северного линейного управления МВД России на транспорте в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» пригласили к себе в гости учащихся юридического факультета Ярославского государственного университета имени П.
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