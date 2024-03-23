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ИЗВЕСТИЯ iz

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Опубликовано фото одного из предполагаемых нападавших на «Крокус»

Опубликовано фото одного из предполагаемых нападавших на «Крокус»

«Известия» публикуют фото одного из предполагаемых нападавших на «Крокус Сити Холл».По данным Telegram-канала «112», им является 19-летний уроженец Душанбе Мухаммадсобир Файзов, который был ранен в ходе задержания автомобиля Renault с предполагаемыми террористами.

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