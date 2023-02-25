Китай и Россия заблокировали подготовленное Западом коммюнике G20 с осуждением спецоперации

Российская и китайская делегации не поддержали и заблокировали совместное коммюнике стран «Большой двадцатки», подготовленное Западом и представленное на саммите G20 в Индии.
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