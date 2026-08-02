Что не пропустить сегодня в Москве:

- последний день автофестиваля «ПроДвижение» на ВДНХ; - фестиваль «Культурный город» — продолжается (до 9 августа), парк «Зарядье», вход свободный; - фестиваль «Экстремальные московские городские игры» — продолжается (до 2 августа), «Лужники», с 10:00 до 21:00, вход свободный; - выставка «Случайный пассажир» (ежедневно, кроме понедельника), Дарвиновский музей, с 10:00 до 18:00, по билетам; - экскурсия «Сквозь время: кино и космос на ВДНХ», с 18:00 до 18:30, вход свободный по регистрации; - лаборатория «Редакция газеты „Поэт на прудах“» — продолжается (до 2 августа), Чистопрудный бульвар, с 17:00 до 20:00, вход свободный; - концертная программа «Венская оперетта» — с 15:00 до 16:20, сцена «Амфитеатр на набережной», вход свободный; - тайский фестиваль в саду «Эрмитаж» — продолжается; - мини-гольф в летнем клубе «Москва» — Тверской бульвар, с 16:00 до 20:00; - тренировка по фрисби с командой «Сокол» — стадион в парке «Останкино» (ВДНХ).